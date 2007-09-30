СБУ з’ясовує ситуацію, що виникла у ЦВК

Служба безпеки України займається ситуацією, що пов’язана із частковим знеструмленням будинку Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, в будинку ЦВК відбувалися перебої із постачанням електроенергії і деякі приміщення були повністю знеструмлені. За її словами, це сталося у зв’язку із аварією на вулиці Курганівській під Печерським мостом. Вона зазначила, що екскаватор під час ремонтних робіт пошкодив кабель. Ж.УСЕНКО-ЧОРНА переконує, що всі серверні установки не були знеструмлені і єдина аналітична система ЦВК на жодну секунду не вимикалася із роботи. За її словами, проходить документування ситуації, пов’язаної з цією аварією, і причини її з’ясовуються працівниками СБУ.