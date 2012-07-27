Чутки про смерть Кікабідзе "виявилися перебільшені"
00:20, 27 липня 2012Суспільство
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Чутки про смерть відомого грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, що поширилися в соцмережах, не відповідають дійсності.
Про це заявив продюсер співака і актора Сосо Абзіанідзе.
"Я щойно розмовляв з Вахтангом, і він сказав, що перед своєю смертю подзвонить усім цим халамидникам, які поширюють такі чутки", - наводить його слова РіА "Новости".
На 23 серпня запланована поїздка на Україну, де будуть три концерти, потім - в Казахстан.
"На вересень у нас заплановано ще сім концертів, а зовсім недавно ми повернулися з Європи", - розповів продюсер .
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