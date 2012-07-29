У Лубнах горів міський ринок

У Лубнах Полтавської області горів міський ринок.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України в області, пожежа в торговому контейнері на території комунального підприємства «Міський ринок» виникла вчора, 28 липня.

Вогнем знищено товар, торговий намет, документація. Збитки становлять 25 тис. грн.

Врятовано два сусідні торгові контейнери й матеріальні цінності в них на загальну суму 50 тис. грн.

Попередня причина пожежі - необережність при курінні невідомої особи.