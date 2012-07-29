У Лубнах горів міський ринок
10:17, 29 липня 2012Суспільство
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Вогнем знищено товар, торговий намет, документація.
Попередня причина пожежі - сигарета
У Лубнах Полтавської області горів міський ринок.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України в області, пожежа в торговому контейнері на території комунального підприємства «Міський ринок» виникла вчора, 28 липня.
Вогнем знищено товар, торговий намет, документація. Збитки становлять 25 тис. грн.
Врятовано два сусідні торгові контейнери й матеріальні цінності в них на загальну суму 50 тис. грн.
Попередня причина пожежі - необережність при курінні невідомої особи.
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