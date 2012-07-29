У Севастополі святкують українські і російські моряки

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці з нагоди свята моряків на площі Нахімова відбулася церемонія покладання вінків і квітів до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам міста у 1941-1942 роках.

О 09.00 на кораблях обох флотів відбувся ритуал підйому прапорів. Після цього в акваторії Севастопольської бухти пройшов спільний парад кораблів. Парадом кораблів командували перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв і заступник командувача ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Носатов. Приймали парад командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн і командувач ЧФ РФ контр-адмірал Олександр Федотенков. Командувачі парадом і приймаючі парад спільно на катерах здійснили обхід 10 українських і російських кораблів, розташованих у бухті в парадній лінії кораблів.

О 10.00 в акваторії бухти розпочалося військово-спортивне свято, яке здійснюється з метою демонстрації бойових можливостей сил двох флотів. Відкрилося це свято, що загалом складається з 15 епізодів, проходженням ракетного корабля на повітряній подушці «Самум» (ЧФ РФ) з державними прапорами РФ і України і підводного човна «Запоріжжя» (ВМС ЗС України) з військово-морськими прапорами України та РФ. Далі відбулося проходження катерів з воєнно-історичними групами «В службі Вітчизні велика честь!», а також продемонстровано такі епізоди, як «Театралізоване дійство «Нептун-2012», «Підводний десант. Вихід на причал 33 богатирів», «Показ можливостей тральних сил зі знищення морських мінних загороджень противника», «Показ можливостей протичовнових сил зі знищення підводних човнів противника» та інші заходи. Демонстрація бойових можливостей триватиме до 11.30.

До проведення параду і військово-спортивного свята від двох флотів залучено до 30 кораблів і суден, бронетехніка, близько 5 тис. чоловік особового складу.

Перед початком військово-спортивного свята з Центральної трибуни спортклубу ЧФ РФ до військових моряків і присутніх на святі десятків тисяч глядачів з привітальним словом звернувся міністр оборони України Дмитро Саламатін.

Як повідомляв УНІАН, основні заходи з нагоди Дня флоту України заплановано провести 28 і 29 липня, вони пройдуть також в інших місцях базування ВМС ЗС України.

Сьогодні ж у Севастополі на причалі морського вокзалу відбудеться показ озброєння та військової техніки. Увечері на площі Нахімова відбудуться церемонія нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку «Як я захищатиму морські рубежі Вітчизни», гала-концерт зірок української і російської естради, святковий артилерійський салют і феєрверк.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом Президента України від 30 грудня 2011 року, українські військові моряки своє професійне свято відзначають в останню неділю липня (раніше День флоту України відзначався в першу неділю липня, а ще раніше – 1 серпня, і називався він тоді «День Військово-Морських сил України».

У Росії День Військово-Морського флоту традиційно відзначається в останню неділю липня.