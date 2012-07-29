Організатори дискотеки на острові в Дніпрі покинули напризволяще 100 людей

У Черкаській області організатори дискотеки на острові в Дніпрі не забезпечили перевезення понад 100 осіб на берег у Канів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, сьогодні, 29 липня, о 04.10 до територіального управління МНС у Черкаській області надійшло повідомлення про те, що на острові р. Дніпро в межах міста Канева на відстані 150 метрів від берега просять про допомогу понад 100 осіб, які самостійно не можуть потрапити на берег.

Напередодні, 28 липня, о 23.00 на зазначеному острові було організовано дискотеку (організатори даного заходу встановлюються). З невідомих причин організатори не забезпечили транспортування людей у зворотному напрямку, на берег у місто, через що відпочиваючі здійняли паніку, а деякі намагались потрапити на берег вплав.

Службою цивільного захисту в Канівському районі спільно з КП «Канівська човнова станція» о 04.30 на трьох човнах було організовано перевезення людей на берег міста. З метою уникнення травматизму та загибелі людей з відпочиваючими провели інформативно-роз’яснювальну бесіду за допомогою гучномовного пристрою.

Станом на 08.00 перевезення людей було завершено. Постраждалих немає.