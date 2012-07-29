Прикордонники затримали церковну контрабанду на 1 мільйон грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумського прикордонного загону, «Газель» із контрабандою було затримано неподалік держкордону на околиці населеного пункту Бачівськ, що у Глухівському районі.

В автомобілі, яким керував громадянин України, виявлено ікони із зображенням православних святих різних розмірів та оздоблення, ікони із вмонтованими капсулами з частками ладана із святої гори Афон, ладанки, обереги автомобільні, хрестики та релігійну поліграфічну продукцію в асортименті.

Затриманий транспортний засіб та предмети церковного приладдя, попередня вартість яких становить понад 1 млн грн, у встановленому порядку передано співробітникам податкової міліції м. Шостки. Чи представляють вони історичну та культурну цінність, встановить відповідна експертиза.