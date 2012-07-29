У Донецьку 15-річний підліток з іграшковим пістолетом пограбував пенсіонера

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, згідно оперативному зведенню, в Петровській райвідділ міліції міста звернувся 71-річний пенсіонер із заявою про те, що через незачинені двері невідомий проник в його будинок і під загрозою предмету, схожого на пістолет, оволодів металевими плитами і духовкою з вугільної печі.

Працівниками кримінального розшуку і патрульної служби за гарячими слідами» був затриманий 15-річний житель Донецька, у якого був вилучений іграшковий пістолет. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для затриманого.