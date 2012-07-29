У Криму 5 киян отруїлися грибами

П'ятеро киян госпіталізовані через отруєння грибами.

У Криму п'ятеро жителів Києва 23-25 років потрапили до лікарні, отруївшись грибами. Інцидент стався 28 липня в селі Генеральське в районі Алушти, повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС. Постраждалих доставлено в реанімаційного відділення лікарні Алушти. Лікарі оцінюють стан киян як середнього ступеня тяжкості. Інші подробиці пригоди не повідомляються.

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