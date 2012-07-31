Для фанів у Києві пустять додаткові поїзди метро

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це зроблено, аби уникнути тисняви та забезпечити максимально комфортне і оперативне транспортування вболівальників після матчу.

Так, за інформацією Київського метрополітену, кількість поїздів буде збільшено на Куренівсько-Червоноармійській та Сирецько-Печерській лініях з 22.00 до 23.00. Резервні вагони за потреби вийдуть і на Святошинсько-Броварську гілку у період з 21.30 до 23.30.

Як повідомлялося, футбольний матч між командами «Динамо» (Київ, Україна) та «Фейєноорд» (Роттердам, Нідерланди) відбудеться сьогодні, 31 липня на НСК «Олімпійський». Початок матчу о 20.00. Це перший у сезоні матч Ліги чемпіонів за участю української команди, а також перша зустріч третього кваліфікаційного раунду змагань.