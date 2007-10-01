Погода у перші дні жовтня
06:28, 01 жовтня 2007Суспільство
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Опадів не очікується
В перший день жовтня в Україні очікується тепла погода – 18-23° тепла, без опадів.
Про це повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі.
2-3 жовтня опадів також не очікується. Температура вночі 8-13°, на півдні Криму до 16°, в західних, східних областях та на півночі Лівобережжя 5-11° тепла; вдень 17-23°.
У Києві та області 1 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.
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