Погода у перші дні жовтня

В перший день жовтня в Україні очікується тепла погода – 18-23° тепла, без опадів.

Про це повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі.

2-3 жовтня опадів також не очікується. Температура вночі 8-13°, на півдні Криму до 16°, в західних, східних областях та на півночі Лівобережжя 5-11° тепла; вдень 17-23°.

У Києві та області 1 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.