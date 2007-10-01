У Київраді побилися депутати

Бійка у сесійній залі Київської міської ради виникла через те, що депутати від опозиції виявили факт того, що в голосуванні була задіяна картка депутата, який відсутній на засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам лідер фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЄЛІХОВА. Водночас, вона не назвала прізвища цього депутата. «Те, що зараз відбулося, не означає, що провокуються якісь бійки. Ми пройшлись по рядах і подивились, які картки голосуються без депутатів. Ми просимо депутатів голосувати лише особистими картками. Других вимог у нас немає», - підкреслила Т.МЄЛІХОВА. За її словами, опозиційні до нинішньої влади Києва депутати слідкуватимуть за цим до закінчення засідання сесії.

Вона також зазначила, що депутати від БЮТ, а також інших фракцій, які сьогодні виступають разом з ними, наполягатимуть на проведенні поіменної реєстрації всіх присутніх депутатів Київради та відслідковуватимуть, хто приймає участь у прийнятті рішень щодо роздачі земель у Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, група Кличка, фракції БЮТ та Партії регіонів заявили, що не братимуть участі в роботі сьогоднішньої сесії Київради.

В.КЛИЧКО поінформував, що представники трьох фракцій, які відмовилися брати участь у голосуванні, спостерігатимуть за роботою депутатів, і у разі потреби будуть блокувати трибуну.

За його словами, з 600 питань порядку денного сьогоднішньої сесії Київської міської ради близько 400, що носять земельний характер, внесено без проектів рішень. «Ця сесія зроблена спеціально для того, щоб провести ці питання під «шумок» виборів у ВР», - висловив переконання В.КЛИЧКО. Він упевнений, що зараз секретар Київради О.ДОВГИЙ буде робити все можливе, щоб ці земельні питання пройшли.

Через кілька хвилин після початку голосування в залі зчинилася бійка між кількома депутатами. О.ДОВГИЙ звернувся до працівників міліції, що перебувають у сесійній залі, припинити «фізичну провокацію, влаштовану депутатами БЮТ». Він наголосив, що сесія буде проходити відповідно до регламенту, і всі питання будуть вирішуватися виключно шляхом волевиявлення депутатів, а не шляхом фізичних потасовок.

Після цього частина депутатів вийшла в кулуари.

О.ДОВГИЙ закликав депутатів продовжити свою роботу в залі.