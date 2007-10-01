Завтра в Україні очікується суха і тепла погода

Завтра в Україні очікується невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на заході країни місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-18 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 5-10°, на узбережжі морів - до 15°; вдень - 18-23°; у Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 9-14°.

3-4 жовтня - мінлива хмарність. 3 жовтня у західних, а вранці та вдень і у Житомирській, Київській, Вінницькій, Чернігівській областях, 4 жовтня у північних, центральних областях (крім Дніпропетровської), Карпатах та на Прикарпатті невеликий дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних, північних, центральних областях місцями туман. Вітер у східних областях східний, на решті території південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів місцями 15-17°, 3 жовтня у східних, північних, центральних, 4 жовтня в західних областях 6-11°; вдень 16-21°, на півдні 22-27°, в західних, а 4 жовтня і в північних та центральних областях 12-17°.

5 жовтня у південних, центральних та східних областях, 6 жовтня у західних та місцями у східних областях очікуються короткочасні дощі; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 6-12°, на півдні 10-16°; вдень 14-20°, у південній та східній частині 18-24°.

7 жовтня в Україні, крім західних областей, 8 жовтня місцями у північних та східних областях, 10-11 жовтня на більшій частині території України пройдуть дощі. Коливання температури на 2-4°, наприкінці періоду на більшій частині території відчутне похолодання.

У Києві та області у вівторок опади не очікуються. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 20-22°; по області вночі 5-10°, вдень 18-23°.

3-4 жовтня - мінлива хмарність. 3 жовтня вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 6-11°, вдень 16-21°. 4 жовтня часом дощ; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 8-13°, вдень 12-17°.

5-6 жовтня - без істотних опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°.