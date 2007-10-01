У Сумах виборчкоми з ночі намагаються здати документи до окружної комісії

У м. Суми (ТВО № 158) паралізовано роботу окружної виборчої комісії. Про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі “Опора”.

За словами спостерігачів, з ночі під дверима ОВК зібрався чималий натовп членів дільничних комісій, які до цього часу не можуть здати виборчу документацію.

Як повідомив керівник виборчих програм Громадянської мережі “Опора” Олександр ЛОМАКО, причиною гальмування роботи комісії самі члени ДВК вважають невиправдану прискіпливість спостерігача від Партії регіонів, який, за їх словами, “використовує всі формальні зачіпки, аби сповільнити надходження протоколів із дільниць”.

Водночас, зазначив О.ЛОМАКО, По-різному пояснюють причини самі члени окружної комісії. Так, член 158-го окружкому від Партії регіонів Іван САМСОНЕНКО вважає причиною зволікання виключно некомпетентність членів дільничних комісій, які допускають багато неточностей.

Сама ж голова окружної комісії Світлана СТАНЧЕНКО (БЮТ) вважає згадані неточності несуттєвими і нарікає на зловживання спостерігачем своїми повноваженнями і прагнення Партії регіонів заблокувати роботу окружної комісії, повідомили спостерігачі ГМ “Опора”.