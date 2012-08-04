Мадонна вчить слово "дякую" і цікавиться рівнем демократії в Україні

Про це повідомляє Українська правда.

Коли Мадонна вийшла на ту частину сцени, яка є найближчою до фан-зони, хтось із натовпу простягнув їй російський прапор.

"Це що, ваш прапор?", - спитала співачка.

На що половина натовпу почала скандувати "Ні" і простягнула поп-діві український прапор.

"То у вас що, два прапори?", - запитала Мадонна, але в підсумку обрала український, трохи потримала його в руках, а потім віддала назад глядачам.

Після цього Мадонна продовжила розминатися на сцені разом зі своїм балетом, окремо спитавши у прихильників, як українською мовою перекладається "thank you": "Це буде "спасибо", як у росіян?".

Після цього натовп почав скандувати "дякую". Мадонна кілька разів повторила це слово, сказавши, що постарається запам’ятати його на майбутнє.

Пізніше співачка також запитала: "А правда, що у вас не дуже хороший президент, всюди корупція та несправжня демократія?"