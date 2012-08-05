Порошенко: Затягування створення ЗВТ з СНД загрожувало санкціями Росії

Про це Дзеркалу тижня розповів міністр економічного розвитку й торгівлі Петро Порошенко.

«Якби ми й далі зволікали з реалізацією раніше досягнутих домовленостей, то обсяг захисних заходів із обмеження доступу товарів на російський ринок був би істотно збільшений. Я не виключаю і впровадження додаткових мит щодо України з боку Росії у разі нератифікації угоди», - сказав Порошенко.

Разом із тим, в українському уряді переконані, що договір про ЗВТ у рамках СНД - в інтересах України і позитивно вплине на економіку країни.

«У даному разі йдеться про те, що ми отримуємо новий правовий механізм, ратифікований парламентами двох країн, який передбачає рішучі кроки зі зменшення торговельних вилучень та застосування захисних заходів щодо доступу товарів України на ринок РФ і, відповідно, Росії на ринок України», - вважає Порошенко.