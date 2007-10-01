У Харкові помер ще один спостерігач

У Харкові на виборчій дільниці помер спостерігач від Комуністичної партій України.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією керівника Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, у неділю, 30 вересня, о 20.30 біля приміщення виборчої дільниці № 175 у Комінтернівському районі Харкова раптово помер спостерігач від Комуністичної партій України (1926 року народження).

Працівники міліції Комінтернівського райвідділу міліції, які виїжджали на місце події, не встановили видимих ознак насильницької смерті, повідомила керівник ЦГЗ.