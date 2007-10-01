Які області швидше рахують голоси, а які притримують...

16:08, 01 жовтня 2007
Суспільство
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... і навіщо?

На 15.44 опрацьовано і передано до Центральної виборчої комісії з областей протоколів (у процентах):

Крим - 55.78

Вінницька - 81.63

Волинська - 77.97

Дніпропетровська - 66.24

Донецька - 67.39

Житомирська - 92.30

Закарпатська - 69.62

Запорізька - 75.59

Івано-Франківська - 69.53

Київська - 78.21

Кіровоградська - 77.65

Луганська - 56.82

Львівська - 84.53

Миколаївська - 71.30

Одеська - 66.41

Полтавська - 93.93

Рівненська - 92.49

Сумська - 76.04

Тернопільська - 89.91

Харківська - 68.63

Херсонська - 64.45

Хмельницька - 93.38

Черкаська - 82.82

Чернівецька - 71.94

Чернігівська - 82.11

м.Київ - 57.58

м.Севастополь - 52.40

Детальніше по територіальних виборчих комісіях і дільницях

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