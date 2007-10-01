Які області швидше рахують голоси, а які притримують...

... і навіщо?

На 15.44 опрацьовано і передано до Центральної виборчої комісії з областей протоколів (у процентах): Крим - 55.78 Вінницька - 81.63 Волинська - 77.97 Дніпропетровська - 66.24 Донецька - 67.39 Житомирська - 92.30 Закарпатська - 69.62 Запорізька - 75.59 Івано-Франківська - 69.53 Київська - 78.21 Кіровоградська - 77.65 Луганська - 56.82 Львівська - 84.53 Миколаївська - 71.30 Одеська - 66.41 Полтавська - 93.93 Рівненська - 92.49 Сумська - 76.04 Тернопільська - 89.91 Харківська - 68.63 Херсонська - 64.45 Хмельницька - 93.38 Черкаська - 82.82 Чернівецька - 71.94 Чернігівська - 82.11 м.Київ - 57.58 м.Севастополь - 52.40 Детальніше по територіальних виборчих комісіях і дільницях

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