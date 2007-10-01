Які області швидше рахують голоси, а які притримують...
16:08, 01 жовтня 2007Суспільство
6943
... і навіщо?
На 15.44 опрацьовано і передано до Центральної виборчої комісії з областей протоколів (у процентах):
Крим - 55.78
Вінницька - 81.63
Волинська - 77.97
Дніпропетровська - 66.24
Донецька - 67.39
Житомирська - 92.30
Закарпатська - 69.62
Запорізька - 75.59
Івано-Франківська - 69.53
Київська - 78.21
Кіровоградська - 77.65
Луганська - 56.82
Львівська - 84.53
Миколаївська - 71.30
Одеська - 66.41
Полтавська - 93.93
Рівненська - 92.49
Сумська - 76.04
Тернопільська - 89.91
Харківська - 68.63
Херсонська - 64.45
Хмельницька - 93.38
Черкаська - 82.82
Чернівецька - 71.94
Чернігівська - 82.11
м.Київ - 57.58
м.Севастополь - 52.40
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter