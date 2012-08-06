Кабмін змінив людину, яка контролюватиме продаж майна армії

Відповідне розпорядження Кабміну №537 від 6 серпня опубліковано на урядовому порталі.

Раніше директором «Укрспецторгу» був Анатолій Безверхній, якого квітні 2012 р. було звільнено з цієї посади за власним бажанням.

Довідка УНІАН. ДСП «Укрспецторг» було створене в лютому 2009 року для продажу надмірного військового майна. Підприємству надані повноваження з реалізації на внутрішньому ринку військового майна, придатного для подальшого використання, але яке не вживається в повсюдній діяльності військ, і надмірного військового майна.