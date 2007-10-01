Магера не виключає звернення ЦВК до правоохоронних органів

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА не виключає можливості звернення ЦВК до правоохоронних органів з приводу ситуації, яка склалася у 29-му виборчому окрузі в Дніпропетровській області. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що відставання інформації про результати голосування є в Дніпропетровській, Донецькій і Черкаській областях.

А.МАГЕРА відмовився коментувати звернення Президента з приводу можливості втручання в ситуацію із затримкою оголошення результатів, зазначивши, що «у нас дуже багато людей хочуть коментувати Президента України». «Я не хочу коментувати Президента», - заявив А.МАГЕРА.

Водночас, додав він, «я далекий від думки, що в різних регіонах по-різному вміють читати, писати, тим більше, рахувати».

А.МАГЕРА висловив сподівання, що затримка із підрахунком голосів та наданням інформації пов’язана тільки з об’єктивними причинами, і результати голосування надійдуть до ЦВК найближчим часом.

За його словами, на даний час до ЦВК надійшли результати по 55 виборчих округах, в яких є інформація по всіх виборчих дільницях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ повідомив на прес-конференції, що “на даний час відмовляються подавати протоколи чотири виборчі округи: №29 (Дніпропетровська область), №205 (Черкаська область), а також два округи у Донецькій області”. За словами голови ЦВК, вони мотивують це тим, що ще немає dсіх даних з виборчих дільниць, тому не подають дані по усьому округу.

Водночас, зазначив В.ШАПОВАЛ, немає ніяких підстав вважати, що в цих округах буде якась кардинально інша ситуація, ніж у тих, де вже дані відомі.