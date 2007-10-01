На Донеччині проблеми залишились тільки в Макіївці

У Донецькій області найбільші проблеми з опрацюванням і відправкою в Центральну виборчу комісію виборчих протоколів залишилися тільки в 47-му окрузі в Макіївці. Про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив заступник голови облдержадміністрації, керівник робочої групи з питань сприяння органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування на виборах Олександр ТРЕТЯК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, вранці проблеми з оперативною підготовкою документів були в територіальному виборчому окрузі №41 у Донецьку, №42 в Артемівську, №43 у Горловці, №№ 46 і 47 у Макіївці й №51 - у Краматорську.

О.ТРЕТЯК зазначив, що "протоколи складалися неякісно, люди не пройшли відповідну підготовку".

"На жаль, брак часу привів до того, що багато протоколів складалися неякісно, люди не пройшли відповідну підготовку. Й коли голови комісій окружних приймали ці протоколи, вони висловлювали свої зауваження й повертали протоколи на доопрацювання", - сказав О.ТРЕТЯК, зазначивши, що це "перша проблема".

Друга проблема, на його думку, виходила від спостерігачів, "які були на дільницях, де виникав ряд питань, ряд претензій". "І кожна така скарга, що надходила в окружну комісію, розглядалася належним чином - у середньому від півгодини до двох годин”, - зазначив О.ТРЕТЯК. При цьому він підкреслив, що "по кожному такому факту проводився розгляд членами комісій".

О.ТРЕТЯК висловив упевненість, що по виборчому округу №47 "зі 116 залишилося 17-18 дільничних комісій, які працюють над усуненням недоліків і здають усі документи в окружну комісію".

О.ТРЕТЯК роз`яснив, що "Макіївка - місто дуже розкидане по території й, на жаль, вийшло так, що більше всього претензій до порядку оформлення документів там".

"Зараз там працює група фахівців-консультантів, юристів, співробітників правоохоронних органів. Ми сподіваємося, що протягом найближчих двох-трьох годин ми цей округ теж закриємо, й претензій у нас по цій темі більше не буде", - запевнив керівник робочої групи.