Азаров: один китайський кредит перевищує всі європейські

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив у вівторок під час зустрічі із заступником голови правління банку Лі Цзіпінем.

"В Україні зараз працюють представництва практично усіх великих світових банків. Без цього неможливо реалізовувати великі проекти. Тому, якщо ми з вами говоримо про довгострокову співпрацю, то продумайте питання відкриття у нас свого представництва", - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що кредитна лінія Держбанку розвитку КНР сумарно перевищує річні кредитні портфелі Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку.

"Один ваш кредитний договір приблизно буде дорівнювати усім кредитним портфелям цих банків", - підкреслив прем'єр.

Лі Цзіпінь, у свою чергу, відзначив, що порушить перед керівництвом банку питання про відкриття представництва в Україні, але для цього необхідно одержати згоду дозвільного органу Китаю.

Як повідомляв УНІАН, Державний банк розвитку Китаю готовий надати Україні кредит у розмірі 3,656 млрд доларів для реалізації проекту із заміщення російського газу українським вугіллям.