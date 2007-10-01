До органів прокуратури надійшло 85 звернень щодо порушень під час виборів

Упродовж 29 вересня – 1 жовтня 2007 року до органів прокуратури України надійшло 85 звернень з питань порушення виборчого законодавства. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

Генеральною прокуратурою України, відповідно до вимог виборчого законодавства у ході проведення позачергових виборів народних депутатів України, забезпечено ефективне та оперативне прокурорське реагування на факти порушень закону, а також розгляд скарг та звернень в тому числі у вихідні дні та в день голосування.

Упродовж 29 вересня – 1 жовтня 2007 року до органів прокуратури України надійшло 85 звернень з питань порушення виборчого законодавства, за результатами розгляду яких 34 направлено за належністю, надано роз’яснення по 9, відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст.6 п. 2 КПК України - 4, по 37 зверненнях перевірка триває.

Крім того, прокурором міста Кіровограда 30 вересня порушено кримінальну справу за фактом підкупу виборців – студентів Кіровоградського університету ім. Винниченка за частиною 3 ст. 157 Кримінального кодексу України.

Всього за період проведення виборчої кампанії до органів прокуратури надійшло 360 звернень, які своєчасно розглянуті в установленому законом порядку.