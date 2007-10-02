Міхалков знову позмагається за ”Оскар”

Стрічку Нікіти Міхалкова "12" висунули від Росії на здобуття кінопремії "Оскар" в номінації "Кращий зарубіжний фільм року".

Згідно з правилами американської кіноакадемії, комісія розглядала фільми, що вийшли в прокат з 1 жовтня 2006 року по 30 вересня 2007 року. Всього обговорювалося 9 стрічок, серед яких були також "Артистка" Станіслава Говорухіна, "Вовкодав" Миколи Лєбєдєва, "Груз 200" Олексія Балабанова, "Вигнання" Андрія Звягінцева і "Подорож з домашніми тваринами" Віри Сторожевої.

За підсумками відкритого обговорення і таємного голосування більшістю голосів був визначений переможець - стрічка Нікіти Міхалкова, передає ІТАР-ТАРС.