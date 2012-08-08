Український LNG-термінал хочуть будувати більше 10 компаній

Як повідомив журналістам керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, було затверджено економічні показники і календарний план цього проекту.

Він також зазначив, що проект фінансуватиметься за рахунок інвестицій, частка держави становить 25%. Також, відповідаючи на запитання журналістів, В.Каськів сказав, що вартість безпосередньо будівництва заводу становитиме 846 млн. євро.

Як повідомив журналістам керівник Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів, більш як 10 компаній виявили бажання взяти участь у конкурсі з будівництва LNG-терміналу в Україні.

При цьому він не уточнив назви компаній.

«У нас вже більш як десять компаній задекларували намір брати участь в пулі інвесторів», - сказав голова Держагентства з інвестицій.

В.Каськів також повідомив, що конкурс, після затвердження ТЕО, може відбутися вже у вересні цього року.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту «LNG-термінал».

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становитиме 846 млн. євро.

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу здійснюватиметься за принципом: 30% загальної вартості становитимуть кошти консорціуму, до якого увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій і т.ін.).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році.

12 червня В.Каськів повідомив, що частка України в проекті «LNG-термінал» становитиме 25%+1 акція.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

У вересні 2011 р. компанія SOCOIN (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).