На кордоні України затримали контрабанду - $3 мільйони

У пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою прикордонники, співробітники СБУ та митниці виявили 54 пакунки з іноземною валютою – американськими доларами. Гроші намагалися вивезти до Молдови.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, вантажний автомобіль «Мерседес» з причепом, яким керував наш співвітчизник, на перший погляд ніяких таємниць не приховував. Але правоохоронці, оглянувши транспортний засіб ретельніше, виявили у кузові причепа схованку з 54 пакунками, обгорненими клейкою стрічкою. Схованку було влаштовано у буксировочній балці. За попереднім підрахунком, у пакунках виявилося близько 3 мільйонів доларів, однак остаточна сума буде вказана пізніше.

Як нагадали у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби, два роки тому на Луганщині прикордонники попередили спробу переміщення до Російської Федерації понад 3 мільйонів 50 тисяч доларів, які перевозили за дверною обшивкою легковика.