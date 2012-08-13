Україні прогнозують затяжну й сніжну зиму

"Найближча зима, у зв'язку з максимально активним Сонцем, буде сніжною і може тривати до середини травня: через підвищення глобальних температур і танення льоду в Північному Льодовитому океан в атмосфері стало більше вологи, яка випадає у вигляді снігу", - повідомив виданню "Газета крымская" експерт-метеоролог Інституту геофізики НАН України Анатолій Прокопенко. Зима, за його прогнозами, зміниться небувало спекотним літом з температурою до + 40°, - зазначає ТСН.

У Гідрометцентрі зазначають, що прогнозувати на такий тривалий термін – дуже складна справа. Утім, головний синоптик Микола Кульбіда також не виключає сильних морозів. "Загалом температура взимку очікується вище норми, але будуть періоди різких похолодань, як було минулої зими з середини січня до початку лютого", - розповів він "Комсомольській правді в Україні". За словами Кульбіди, ще на початку 1980-х років з'явилася тенденція до зростання середньорічної температури в країні, яка досі так і не зупинилася. Особливо яскраво потепління проявляється в холодний період року.