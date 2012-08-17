У Києві стався вибух у багатоповерхівці

У Києві на Лісовому масиві сьогодні близько 16.14 стався вибух на 14-му поверсі будинку по вул. Мілютенка, 42.

Як передає кореспондент УНІАН, вибуховою хвилею вибито вікна в квартирі та ще на кількох балконах.

Наразі на місці події працюють підрозділи МНС, міліції, швидкої допомоги та газової служби.

Зокрема, станом на 16.50 біля будинку знаходиться близько десяти автомобілів швидкої допомоги.

Втім, з’ясувати, чи є постраждалі наразі не вдається.

Водночас під час вибуху загоряння не було.

Також не спостерігається, щоб відбувалася евакуація мешканців будинку.