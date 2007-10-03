Ющенко: Українська держава не має боргів перед Газпромом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає неконструктивною заяву компанії “Газпром” про існування боргу України за поставлений газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Берліні.

Глава Української держави назвав цю заяву “невдалою” і такою, що неконструктивно вплине на двосторонні відносини.

Президент підкреслив, що Українська держава не має боргів перед “Газпромом”.

«Я не думаю, що це вдала заява, і що вона сформульована в такій формі і в такий час, який відповідає конструктивізму наших стосунків», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що доручив міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ надати повну інформацію про розрахунки за поставлений газ, в тому числі й дані про накопичення газу у підземних сховищах. “Хто, які борги, і які активи має”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що поки не отримував для підписання від уряду директиви щодо газових переговорів .

Президент зауважив, що віце-прем’єр-міністр з питань ПЕК Андрій КЛЮЄВ попросив відтермінувати розгляд цих директив, але до початку переговорів вони будуть обов’язково розглянуті та підписані.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» надіслав своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з постачання газу в Україну. Заборгованість української сторони за постачання газу становить понад 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

У заяві сказано, що узгоджена на 2007 рік ціна газу для України повністю враховує рівень платоспроможності української економіки.

ЗАТ "УкрГаз-Енерго" підтвердило наявність боргу перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) за поставлений природний газ і заявило, що веде активну роботу з його погашення. Компанія не уточнила суму заборгованості.

"Газпром" прямо не поставляє газ в Україну. "Газпром" через свою дочірню компанію ТзОВ "Газпром експорт" придбає газу, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані і Казахстані, і продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якої належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродує його ЗАТ "УкрГаз-Енерго". Ця компанія - частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.

Сьогодні перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ зазначив, що заява «Газпрому» про борг не була несподіваною для уряду України, проте названа сума боргу в 1,3 млрд. дол. перебільшена. При цьому він підкреслив, що може йтися не про борг України, а про борг, який виник між господарюючими суб`єктами.

Сьогодні у Москві на зустрічі з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що чинний український уряд бере під контроль виконання домовленостей щодо оплати газу.

Сторони досягнули домовленості, що чинний уряд України візьме під контроль вирішення вказаної проблеми з метою погашення заборгованості до 1 листопада поточного року.