Сьогодні - Горіховий Спас

За православним календарем 29 серпня ― перенесення із Едесси до Константинополя Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Ісуса Христа (944).

Божественний Лик Спасителя, який відпечатався на полотні (убрусі), є одним із найпоширеніших образів у слов’янській іконописній традиції. Саме цю ікону вишивали на бойових стягах війська, які йшли в похід; заходячи в храм, віруючі люди разом з іншими молитвами читають тропар Нерукотворному Образу Спасителя, що свідчить про особливе вшанування святині.

За народною традицією 29 серпня ― це вже третій Спас. Перший, він же медовий або маковий, припадає на 14 серпня ― свято Походження (знесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього; другим, або Яблучним Спасом, зветься свято Преображення Господа Ісуса Христа. І власне день пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя у народі називають ще Спас «на полотні», хлібний або горіховий.