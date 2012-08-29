Український юнак потрапив до всеросійського списку терористів

Федеральна служба з фінансового моніторингу оприлюднила список організацій та людей, стосовно яких є відомості про їхню причетність до тероризму, екстремістської діяльності або її фінансуванні.

Як пише «Сегодня», всього в переліку 43 особи, в число яких потрапив і українець - житель Макіївки Донецької області Володимир Шалімов.

Він наймолодший у цьому списку. Правда, як стверджує видання, ні до яких вибухів або підготовки теракту він не причетний.

За інформацією російської служби фінмоніторингу, в лютому цього року українець разом із 23-річним жителем Москви розмалював стіну житлового будинку на московській вулиці Попутна «свастикою й націоналістичними гаслами, що закликають до агресії». За це їх судили в Москві за статтею Кримінального кодексу РФ «Збурення ненависті або ворожнечі» й покарали 6 місяцями позбавлення волі умовно з таким же випробувальним терміном.