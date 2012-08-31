Вибух на шахті ім. Стаханова: 6 потерпілих

В м. Димитров Донецької області на виробничому підприємстві „Шахта ім. Стаханова” (ДП „Красноармійськвугілля”) внаслідок вибуху метану постраждали 6 гірників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, вибух стався учора, 30 серпня, о 22-й годині у непрацюючій виробці на горизонті 986 м під час проведення герметизації перемичок.

«Внаслідок вибуху було зруйновано бетонітову перемичку, постраждало 6 гірників, яких госпіталізовано до міської лікарні», - йдеться в повідомленні.