Суд стягнув з киянина 2 млн. доларів і відсотки

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Ще у квітні 2005 та грудні 2006 років киянином отримано майже 2 млн дол. кредиту під заставу власної квартири у Печерському районі столиці та нежитлових приміщень мансардного поверху у будинку в Севастополі.

Термін дії кредитних угод скінчився. Утім, суму кредиту та відсотки за його користування ним не сплачено, зазначили в прокуратурі.