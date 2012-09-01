Суд стягнув з киянина 2 млн. доларів і відсотки

00:51, 01 вересня 2012
Суспільство
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Печерським районним судом Києва задоволено позов прокуратури столиці про стягнення з фізичної особи-боржника на користь ПАТ АБ «Родовід Банк» 18 млн грн заборгованості за кредитними угодами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Ще у квітні 2005 та грудні 2006 років киянином отримано майже 2 млн дол. кредиту під заставу власної квартири у Печерському районі столиці та нежитлових приміщень мансардного поверху у будинку в Севастополі.

Термін дії кредитних угод скінчився. Утім, суму кредиту та відсотки за його користування ним не сплачено, зазначили в прокуратурі.

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