За секс з малолітніми американець отримав 52 довічних вироки

Проти Р.Мура були висунуті звинувачення щодо 52 епізодів, усі злочини були скоєні в період з початку 1988-го до середини 1990 року на території штату Арізона. Після цього засуджений припинив злочинну діяльність, і поліції не вдавалося вийти на його слід до 2011 року, коли він був заарештований і дав свідчення, повідомляє Associated Press.

У вердикті суду присяжних зазначено, що кожен довічний термін відповідає кожному злочинному епізоду.

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Адвокат підсудного відмовився коментувати рішення суду, уточнивши, що відлік всіх довічних термінів почнеться і відповідно закінчиться одночасно.

52 довічних терміни - не найбільша кількість, що фігурувала в судових рішеннях, зауважує РосБізнесКонсалтинг, але для штату Техасу, де за статистикою виконують дві третини смертних вироків у США, такий випадок є винятковим.