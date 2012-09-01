У Харкові два дільничних міліціонери сядуть на лаву підсудних

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова.

За його даними, двоє дільничних інспекторів одного з райвідділів міліції Харкова, діючи у змові з двома колишніми працівниками того ж райвідділу, вимагали та одержали 3 тисячі доларів хабара за непритягнення громадянина до кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів.

Кримінальну справу порушено стосовно двох дільничних інспекторів за фактом отримання хабара за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та стосовно двох колишніх міліціонерів за фактом пособництва в отриманні хабара (ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Справу передано до Апеляційного суду Харківської області для визначення підсудності та розгляду по суті.