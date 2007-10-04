Слідство продовжує битися над таємницею ”харківського підривника”

Суд продовжив термін перебування під вартою Ігорю БУДАРНОМУ, який був затриманий у Харкові 25 вересня з боєприпасами неподалік аеропорту, звідки ввечері після візиту мав відлітати лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центру громадських зв’язків Головного управління МВСУ в Харківській області, продовжити термін перебування І.БУДАРНОГО під вартою на 10 діб суд вирішив 28 вересня, через три доби після затримання, і це було зроблено в інтересах слідства.

Співрозмовник агентства зазначив, що І.БУДАРНИЙ підозрюється у злочині, який підпадає під статтю 263 Кримінального кодексу України - носіння вогнепальної зброї, боєприпасів чи вибухових пристроїв без спеціального на це дозволу.

Як повідомляв УНІАН, у затриманого 25 вересня працівниками УБОЗу 37-річного І.БУДАРНОГО, раніше судимого, вилучено 8 набоїв 9-міліметрового калібру до пістолета Макарова.

Він був затриманий на проспекті Гагаріна, який веде до аеропорту, у ході операцій «Трал» і «Розшук» у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.

25 вересня ц.р. у ході поїздки В.ЯНУКОВИЧА в Харківську область правоохоронці вживали додаткових посилених заходів безпеки у зв’язку з повідомленнями про можливі провокації.

25-26 вересня деякі інтернет-ЗМІ поширили інформацію, що затриманий чоловік на ім’я Ігор БУДАРНИЙ мав при собі вибухові пристрої. За деякими даними, він тривалий час був особистим охоронцем Євгена Кушнарьова, і спецслужби пов’язують його з трьома подіями – з вибухом чи то його імітацією у березні 2006 р. поблизу харківського офісу Партії регіонів, коли там перебував Є.Кушнарьов, з вибухом у січні 2007 р. біля готелю «Національ», коли з нього виходив секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, а також із вибухом у червні 2007 р. неподалік будинку міської ради Харкова, коли з нього вночі виходив Г.КЕРНЕС.

27 вересня. в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в МВС не виключають, що затриманий поблизу Харківського аеропорту чоловік з боєприпасами міг скоїти вибухи.

«Зараз іде слідство. У нього (затриманого – УНІАН) були вилучені компоненти вибухових пристроїв. Дійсно, ця людина, яка готувалася до цих злочинів, є небезпечною. Вона могла скоїти їх», - сказав М.КОРНІЄНКО.