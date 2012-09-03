На Львівщині близько тисячі людей перекрили міжнародну трасу

Сьогодні жителі міста Хирів Старосамбірського району Львівської області перекрили міжнародну трасу до митного переходу Смільниця.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на жителя міста Романа Ляховича.

За його даними, близько тисячі мешканців заблокували трасу через катастрофічний стан доріг.

«Дорога заблокована на пішохідному переході, затори є з обох сторін. Ми неодноразово попереджали владу, що будемо перекривати, якщо не відремонтують дорогу», - сказав Р.Ляхович.

У прес-службі Львівської митниці повідомили, що у пункті пропуску немає черг і машин. У митниці припускають, що люди попереджені про перекриття траси і тому оминають цей пункт пропуску.

«Близько 50 машин стоїть у заторі. Працівники Державтоінспекції присутні на місці і працюють, щоб уникнути аварійних ситуацій», - розповів інспектор відділу УДАІ у Львівській області Тарас Дзвоник. Він також зазначив, що зробити об’їзд неможливо.