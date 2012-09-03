На Львівщині близько тисячі людей перекрили міжнародну трасу
Сьогодні жителі міста Хирів Старосамбірського району Львівської області перекрили міжнародну трасу до митного переходу Смільниця.
Сьогодні жителі міста Хирів Старосамбірського району Львівської області перекрили міжнародну трасу до митного переходу Смільниця.
Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на жителя міста Романа Ляховича.
За його даними, близько тисячі мешканців заблокували трасу через катастрофічний стан доріг.
«Дорога заблокована на пішохідному переході, затори є з обох сторін. Ми неодноразово попереджали владу, що будемо перекривати, якщо не відремонтують дорогу», - сказав Р.Ляхович.
У прес-службі Львівської митниці повідомили, що у пункті пропуску немає черг і машин. У митниці припускають, що люди попереджені про перекриття траси і тому оминають цей пункт пропуску.
«Близько 50 машин стоїть у заторі. Працівники Державтоінспекції присутні на місці і працюють, щоб уникнути аварійних ситуацій», - розповів інспектор відділу УДАІ у Львівській області Тарас Дзвоник. Він також зазначив, що зробити об’їзд неможливо.