ВР планує спростити та скоротити строки відведення земельних ділянок

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення (11116) проголосували 242 народні депутати з 312 зареєстрованих в сесійній залі.

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення” розроблений з метою спрощення процедур оформлення земельних ділянок у власність, користування (у тому числі на умовах оренди), зміни цільового призначення земельних ділянок, удосконалення порядку розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Основною метою законопроекту є спрощення та скорочення строків відведення земельних ділянок.

Законопроектом передбачається внесення змін до статей 20, 118, 122, 123, 151, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України “Про землеустрій”.