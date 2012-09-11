Луганських чорнобильців "кинули" в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в сквері біля облдержадміністрації встановлено 16 наметів, на акцію прибули близько 300 чорнобильців із районів і міст області.

Вимоги учасників акції залишаються тим самим – виконання ст. ст. 50, 54 чорнобильського закону в повному обсязі.

В інтерв'ю УНІАН учасники акції повідомили, що вчора троє їхніх представників разом із заступником Луганського губернатора Анатолієм Івченком виїхали зі своїми вимогами до Києва. Їм було обіцяно зустріч із Сергієм Тігіпком, але вона не відбулася.

Як передали з Києва представники чорнобильців, до них «вийшов клерк, забрав папери і все».

Крім того, за словами чорнобильців-делегатів, у них виникла проблема з від'їздом додому. Оскільки квитки, які були куплені владою, пообіцяли віддати лише в тому випадку, якщо в Луганську припинять акцію протесту.

На даний момент вони самі намагаються вирішити питання з від'їздом.