На акції "Кременчукгазу" претендують три покупці

Від ТОВ “Група компаній “Співдружність”, ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", ще одна заявка на участь у конкурсі була подана від фізичної особи, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

У ФДМУ поки відмовилися назвати цю фізособу, водночас зазначили, що всі три учасники, що подали заявки, допущені до торгів.

Нагадаємо, 26% ПАТ «Кременчукгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 12 вересня ц.р. Стартова ціна даного держпакета встановлена в розмірі 6,7 млн грн, крок торгів - 70 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний протягом трьох років із моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 1 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАО з газопостачання й газифікації «Кременчукгаз» (м. Кременчук, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню й бюджетним організаціям у Кременчуці.

25% акцій «Кременчукгазу» володіє НАК «Нафтогаз України», 26% акцій передано для приватизації ФДМУ, 18,6% акцій належить ТОВ “Група компаній “Співдружність”, 24,5% належить ТОВ "Енерго-Лан".

ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" є власником міноритарних пакетів акцій у низці облгазів, зокрема в "Кіровоград-" і "Мелітопольгаз". 11 вересня ц.р. "Фінлекс-Інвест" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ «Лубнигаз»

ТОВ "Група компаній "Співдружність" (Херсон) - українська виробничо-фінансова група, що включає понад 30 підприємств і дочірніх фірм. Основними напрямами діяльності концерну є: газова галузь, сільське господарство, інвестиції та розвиток.

31 серпня ц.р “Співдружність” визнана переможцем приватизаційного аукціону з продажу 20,82% газорозподільної компанії «Херсонгаз».