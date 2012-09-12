У КМДА запевняють: за російські гроші будуть будувати україномовні школи

18:59, 12 вересня 2012
Суспільство
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У Київській міськдержадміністрації запевняють, що за надані російським банком кредитні кошти в Києві будуватимуть україномовні школи.

Російськомовні школи будують за приватні гроші

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, відповідаючи на питання журналістів, якою мовою вестиметься навчання дітей у нових школах, що будуватимуться згідно з угодою з ТОВ «Інвестиційна компанія Внєшекономбанку «ВЕБ Капітал» щодо фінансування будівництва шкіл у Києві.

«Щодо підписання договору з «ВЕБом», школи відкриватимуться ті, які необхідні жителям міста... Та угода, що підписана із Внєшекономбанком, має на меті фінансування міста в потребах на будівництво шкіл саме тих, яких нам не вистачає в місті. У нас освіта ведеться українською мовою, і, зрозуміло, це будуть звичайні наші школи», - сказав Р.Крамаренко.

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Разом з тим він звернув увагу на той факт, що в Києві реалізуються окремі інвестиційні проекти з будівництва російськомовних шкіл. «Але це приватні ініціативи, це приватні інвестиції. Вони зараз ведуться. І я думаю, що наступного року ми побачимо приватну школу», - сказав Р.Крамаренко.

За його словами, в рамках підписаного з російською стороною договору буде реалізована фінансова схема будівництва нових шкіл. «Тобто, ми можемо будувати школи, виділяючи по 100 млн. грн, і в рік вводитимемо по одній школі, а можна виділити 1 млрд грн за рахунок кредитних коштів і в рік одержати 10 шкіл і вирішити проблему з освітою і з браком місць для учнів. І потім 10 років за це розраховуватися», - пояснив Р.Крамаренко.

Він уточнив, що сьогодні КДМА підписала угоду, але не одержала кредит. «Ще буде розроблена фінансова схема, будуть запропоновані відсотки», - сказав Р.Крамаренко.

За його даними, на сьогоднішній день столиця має потребу в будівництві близько 12 шкіл і 30 дитячих садків. Влада планує за рахунок кредитів, наданих російською компанією, побудувати 10 шкіл. Передбачається, що будівництво навчальних закладів почнеться в середині наступного року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві в рамках проведення Днів Москви КДМА уклала угоду з ТОВ «Інвестиційна компанія Внєшекономбанку «ВЕБ Капітал», якою передбачено фінансування будівництва 4-ї лінії метрополітену, а також будівництво нових шкіл і дитсадків.

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