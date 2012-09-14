Міліціонер на смерть збив водія моторолера
23:32, 14 вересня 2012Суспільство
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Оперуповноважений Самарського райвідділі міліції Дніпропетровська, керуючи автомобілем Chevrolet Lacetti, допустив зіткнення з моторолером «Барракуда-2», що рухався в попутному напрямку.
У результаті водій моторолера отримав тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
За даним фактом прокуратурою Самарського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Досудове слідство у справі провадиться прокуратурою району.
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