Міліціонер на смерть збив водія моторолера

У результаті водій моторолера отримав тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За даним фактом прокуратурою Самарського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Досудове слідство у справі провадиться прокуратурою району.