Київенерго скоротила свій борг Нафтогазові

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія перерахувала ці кошти 14 вересня 2012 року.

Як наголошується в повідомленні, ці кошти є частиною одержаної «Київенерго» компенсації різниці між діючими тарифами на теплову енергію для потреб населення в Києві і собівартістю її виробництва.

«Кошти надійшли на рахунок компанії від Київської міської державної адміністрації 14 вересня. КМДА у свою чергу одержала їх у вигляді субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах згідно з постановою Кабінету міністрів України №517 від 11.06.2012 р.», - сказано в повідомленні.

Таким чином, з урахуванням цієї компенсації, заборгованість бюджету за різницею в тарифах перед «Київенерго» зменшилася до 1,629 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» за дорученням НАК «Нафтогаз України» 11 вересня о 13 годині 30 хвилин повністю обмежило подачу газу на ТЕЦ-6 «Київенерго».

Станом на 1 вересня 2012 року борг «Київенерго» перед «Нафтогазом» за «тепловий» газ, використовуваний на потреби населення, становив 1,242 млрд грн, а заборгованість бюджету за різницею в тарифах перед «Київенерго» – 2,303 млрд грн.

Зокрема, компанія зазначала, що зможе погасити частину, що залишилася, боргу тільки після отримання з бюджету передбаченої компенсації.