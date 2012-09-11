Чотирьом районам Києва перекрили гарячу воду

«Станом на 1 вересня 2012 року борг «Київенерго» перед газівниками за «тепловий» газ, використовуваний на потреб населення, становив 1,242 млрд грн, а заборгованість бюджету за різницею в тарифах перед «Київенерго» – 2,303 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, компанія зазначає, що зможе погасити частину боргу, що залишилася, тільки після отримання з бюджету передбаченої компенсації.

В результаті, без гарячого водопостачання залишаться жителі Деснянського, Оболонського, частини Дніпровського і Подільського районів.

В цілому без гарячого водопостачання залишаться 3 238 споживачів. Серед них 2 305 житлових будинків, 125 шкіл, 164 дитячих садки, 58 лікувальних установ, 586 відомчих будівель.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Київенерго», що входить в енергохолдинг ДТЕК, 14 серпня 2012 року переказала НАК «Нафтогаз України» 124 млн 243 тис. 150 грн, які були одержані від Київської міськадміністрації як розрахунок за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії на потреби населення, зменшивши таким чином свій борг перед «Нафтогазом» до 1,246 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерування і продажу електроенергії.