На Прикарпатті вшанували пам'ять партизан-ковпаківців

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, зранку представники облдержадміністрації, ветеранських організацій, колишні учасники партизанського руху поклали вінки до Меморіального кладовища полеглих воїнів в Івано-Франківську та до пам’ятника партизанам-ковпаківцям в місті Яремче, де відбувся мітинг з вшанування пам’яті полеглих партизанів-ковпаківців.

А на місці партизанських боїв у селі Заріччя Надвірнянського району також пройшло віче за участі представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, громадськості, ветеранів війни, учасників підпільно-партизанського руху. Священики усіх традиційних християнських конфесій Надвірнянщини провели молебень за загиблими у Великій Вітчизняній війні.

Пам’ять полеглих партизанів-ковпаківців вшанували хвилиною мовчання.

Для ветеранів війни організували святковий обід.

Довідка УНІАН. Влітку 1943 року в околицях Яремче діяло партизанське зєднання Сидора Ковпака. (Ковпа́к Си́дір Арте́мович (1887 — 1967) — керівник радянських партизанських загонів в Україні, генерал-майор, двічі Герой Радянського Союзу). Під його керівництвом відбувся відомий «Карпатський рейд», який розпочався 12 червня 1943. Тоді із села Милошевичі Лельчицького району Поліської області БРСР виступило в Карпатський рейд з'єднання сумських партизан на чолі з С.Ковпаком у кількості 2 тис. бійців.

У бою біля селища Делятин (нині Івано-Франківська область) німці силами спеціально вишколених альпійських дивізій розгромили з'єднання Ковпака, що складалося в основному з цивільних осіб. Було вбито близько 800 осіб. Рештки партизанської дивізії, розділившись на кілька груп, вирішили повертатися на Полісся, до своїх. В одній із груп з Карпатського рейду неушкодженим повернувся сам Ковпак.