Стан здоров'я Леоніда Бронєвого залишається тяжким

За його словами, актор досі підключений до апарату штучної вентиляції легенів і говорити ще не може.

Лікар підкреслив, що будь-які прогнози медики давати поки не можуть. Разом з тим він зазначив, що "з'являється хороша тенденція до поліпшення".

За словами кардіохірурга, до актора в лікарню приїхала дружина. Як повідомляє телеканал "1 +1", для дружини актора Вікторії, яка приїхала до Києва з сестрою, виділили палату. Лікарі припускають, що її присутність сприятливо вплине на реабілітацію.

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Тодуров також повідомив РІА "Новости", що поки радикальних змін у стані здоров'я актора чекати не можна: "Три-чотири дні ще триває місцеве запалення, некроз тканин у місці інфаркту, тому очікувати якихось радикальних поліпшень не доводиться. Як правило, перші п'ять діб - вони такі, найбільш напружені", - сказав він.

Зараз актора годують спеціальними сумішами, які компенсують повноцінне харчування. За словами директора медустанови, якщо найближчі два дні пройдуть спокійно, то медики подумають, як перевести пацієнта на самостійне дихання.

Напередодні Тодуров повідомив, що Бронєвой залишиться на лікуванні в Києві до завершення курсу реабілітації. У середу артист прийшов до тями, до нього почали пускати перших відвідувачів.

Уродженець Києва Леонід Бронєвой приїхав сюди 7 вересня разом з іншими артистами московського театру "Ленком". Театр ім. Лесі Українки, де з 8 по 17 вересня тривали гастрольні спектаклі, розташований поруч із школою, де навчався Л.Броневой до 1936 р., коли був заарештований його батько, а сім'ю вислали як рідних "ворога народу".