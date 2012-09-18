ЗМІ: У Києві з інфарктом госпіталізували Бронєвого

Відомий радянський та російський актор театру і кіно, Народний артист СРСР, 83-річний Леонід Бронєвой госпіталізований в одну з київських клінік з інфарктом.

Про це повідомляє Корреспондент.net із посиланням на джерело у медичних колах.

"Леонід Бронєвой з підозрою на інфаркт потрапив сьогодні в Київський міський Центр серця . Там провели обстеження і встановили діагноз - інфаркт міокарда. Зараз перебуває в реанімаційному відділенні. Лікарі оцінюють його стан як середнього ступеня тяжкості", - повідомило джерело.

Як відомо, 7 вересня до Києва прибули артисти знаменитого московського театру Ленком на чолі із художнім керівником Марком Захаровим. Театр прибув в Україну у повному складі в рамках великих гастролей, які проходять у Києві з 8 по 17 вересня 2012 року.