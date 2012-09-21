У Києві відбудеться конгрес підводників

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН голова Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників Олександр Кузьмін, у Києві цей захід пройде вперше в історії. За його словами, цього року виповнюється 50 років від моменту утворення руху підводників. У київському конгресі візьмуть участь 302 делегати із 17 країн світу.

Як зазначив О.Кузьмін, керівники делегацій сформують питання порядку денного форуму, а в останній день його проведення по ним будуть ухвалені рішення.

Голова англійської делегації лорд Джеймс Блеклі розповів, що організація підводників була створена за ініціативи французьких і німецьких адміралів. Метою її створення було обговорення і взаємне розв’язання проблем військовослужбовців цього виду військ.

Конгрес підводників проходить щорічно у різних містах і країнах. Дж.Блеклі зазначив, що організація не має аналогів серед інших видів військ, і членство в ній вважається дуже почесним.

О.Кузьмін додав, що всі учасники руху є колишніми моряками-підводниками. За його словами, багато хто з них брав участь у «холодній війні», причому часто «по різні боки барикад», і учасники форуму мають різні погляди на історичні події. Голова української асоціації підводників зазначив, що у зв'язку з цим конгрес дає можливість ветеранам не просто поспілкуватися між собою, а і переосмислити різні епізоди історії. Він додав, що це захід, крім усього, стимулює багатьох колишніх військових до творчості, написання мемуарів тощо.