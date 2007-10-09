Янукович вилетів до Москви

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вилетів з робочим візитом до Москви, де проведе зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ і прем`єр-міністром Віктором ЗУБКОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, головними темами сьогоднішніх зустрічей В.ЯНУКОВИЧА буде розвиток і поглиблення двостороннього економічного співробітництва, а також підготовка засідання міждержавної комісії «Ющенко-Путін».

У поїздці прем`єра супроводжують міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр економіки Анатолій КІНАХ, і керівник Апарату прем`єр-міністра Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 3 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів заявив, що має намір особисто вилетіти до Москви для переговорів у зв`язку із заявою "Газпрому" про борг України за газ у розмірі 1,3 млрд. дол.

8 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав В.ЯНУКОВИЧУ директиви по веденню газових переговорів у Москві.