У Києві іномарка збила коляску з дитиною (фоторепортаж)

У Подільському районі, на перетині вулиць Почайнинської і Щекавицької відбулося зіткнення 2-х автомобілів, в результаті якого Mazda вилетіла на тротуар, збила дитячу коляску з дитиною і зачепила припаркований Mercedes.

Всі учасники аварії одержали травми різного ступеня тяжкості, але, на щастя, обійшлося без жертв. Дитина 2006 р.н., яка знаходилася в колясці, одержала закриту черепномозкову травму.

За словами інспекторів ДАІ і очевидців, Mazda 626 рухалася по вул. Почайнинській з боку вул. Набережно-Хрещатицької. В цей же час по вул. Щекавицькій у напрямі вул. Набережно-Хрещатицької їхав автомобіль Chevrolet Lacetti. Для нього на перехресті був знак "Поступися дорогою", але з невідомих причин водій на великій швидкості продовжив рух, внаслідок чого зачепив Mazda. Від удару Chevrolet розвернуло на 180 градусів, а "японця" винесло на тротуар. Mazda боком подряпала припаркований Mercedes E-class і ударила молоду маму з маленькою дитиною в колясці .

На місці ДТП працювали інспектори ДАІ і співробітники швидкої, які надали допомогу тим, хто постраждав. Окрім малюка, постраждали також пасажири і водії автомобілів, що зіткнулися. Вони одержали невеликі пошкодження у вигляді гематом і ударів.

Киевский портал

Фото Магнолії ТВ