”Нафтогаз України” може не витримати тиску - Шлапак

НАК "Нафтогаз України" може не витримати існуючого податкового тиску, заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на зустрічі з журналістами 8 жовтня, пише газета "Дело".

"Проблема - в ситуації по газовому ринку в цілому. Зокрема, фінансовий стан НАК «Нафтогаз» може не витримати того бюджетного тиску, який на неї покладено. Уряд не повернув компанії близько трьох мільярдів гривень заборгованості за різницю в цінах, запропонувавши провести взаємозалік по боргах НАК «Нафтогаз» по бюджетних платежах минулих років", – сказав він.

При цьому О.ШЛАПАК додав, що "НАК так і не зміг одержати від «УкрГаз-Енерго» понад 400 мільйонів гривень дивідендів за минулий рік. Це ті елементи, що потрібно розглянути, й вжити заходів, щоб збалансувати ситуацію в НАК".

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 7 вересня доручив Кабінету міністрів до 15 жовтня 2007 року вжити у встановленому порядку заходи, спрямовані на забезпечення отримання в встановленому порядку Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» прибутку відповідно до її часток у статутних фондах ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і ВАТ «Укрнафта» за результатами діяльності за 2006 рік.

Також Президент доручив Кабміну до 15 листопада 2007 року опрацювати питання щодо можливості отримання НАК «Нафтогаз України» кредитів для закупівлі в 2007 році у ЗАТ «УкрГаз-Енерго» природного газу, який зберігається в підземних сховищах, для його подальшого постачання в 2008 році теплогенеруючим і бюджетним організаціям за діючими на даний час цінами.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція ВАТ "Укрнафта" і 50% ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

ВАТ "Укрнафта" 2006 рік завершило з чистим прибутком 2 млрд. 412,56 млн. грн.

За результатами 2006 року, прибуток ЗАТ «УкрГаз-Енерго» до оподаткування становив 1,014 млрд. грн.